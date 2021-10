GUAY, Frédéric



À Québec, le 6 octobre 2021, à l'âge de 52 ans, est décédé monsieur Frédéric Guay, fils de Michel Guay (Marie Laliberté) et de Madeleine Lessard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre ses parents; sa fille Florence (Gabriel-Anthony Lagotte); la mère de sa fille: Mélanie Boudreau; sa compagne Samenn Theb; ses soeurs et son frère: Paule-Hélène (Marcel Baribeau), Caroline (Jules Pelletier) et Alexandre. Il laisse également dans le deuil sa marraine Louise Bolduc; ses neveux et nièces: Justin, Véronique, Émilie et Anthony; ses cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et nombreux ami(e)s, dont ses collègues de la TD. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de plasma à Héma-Québec, téléphone: 1-888-666-4362, web: www.hema-quebec.qc.ca