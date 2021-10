LAFRANCE, Gilles



Au domicile de sa fille et son gendre à Shannon, le 19 septembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gilles Lafrance, époux de dame Cécile Gingras. Il était le fils de feu dame Rachel St-Amand et feu monsieur Pierre-Edmond Lafrance. Il demeurait à Shannon.La famille vous accueillera aude 17 h 30 à 18 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile; sa fille Nanaky Lafrance (Michel Tassé); son fils Gilles Lafrance Jr. (Rosita DeLaCruz); son frère Camille Lafrance (Denise Desiano); ses petits-enfants: Alexandre Tassé (Marie-Claude Brassard), Nicholas Tassé (Lisanne Couture-Dubé), Stéphanie Tassé (Nathaniel Zoso), James DeLaCruz (Nicolas Barona), Gilles Lafrance lll (Elaine Huang), Gillian Lafrance (Brendan Egan); ses arrière-petits-enfants: Kassandre Tassé, Kaylana et Ezio T. Zoso, Zoe Hotte Tassé, Jeanne et Lyon-Paul Tassé; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Un merci spécial à l'équipe des soins palliatifs du CLSC de la Jacques-Cartier pour leurs bons soins, leur compassion et leur support prodigués à la maison. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web : www.cancer.ca