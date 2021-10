DUCHESNE Léopold, Frère mariste



À l’hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 6 octobre 2021 est décédé Frère Léopold Duchesne (en religion Adrien-Léopold) à l’âge de 91 ans et 5 mois, dont 73 ans de vie religieuse. Il est né le 11 avril 1930 à Normandin, Lac-Saint-Jean, du mariage de feu Edgar Duchesne et de feu Gérardine Nadeau. Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa communauté, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs feu Paul-Eugène (Lilianne Laliberté), feu Gaétan (Marguerite Pelletier), Albini (Marthe St-Amant), feu Léon-Marie (Huguette Pelletier), Lucille (André Dion), Soeur Céline, n.d.b.c., Gaétane, feu Roger, Marcel (Georgette Deschêne) ainsi que des neveux, nièces et ami(e)s. Il a été missionnaire au Malawi en Afrique de 1959 à 2009. De retour au pays, il fut responsable du Foyer Saint-Marcellin-Champagnat avant de prendre une retraite bien méritée.en présence des cendres. L'urne contenant les cendres de Frère Léopold sera inhumée ultérieurement dans le lot de la communauté des Frères Maristes au cimetière St-Charles à Québec, 1470, boul. Wilfrid Hamel. Veuillez prendre note que le masque sera exigé ainsi que le passeport vaccinal pour circuler dans la résidence.