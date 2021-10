JEAN, Réal



Le 2 octobre 2021, est décédé au Jardin de MesAnges, à l'âge de 86 ans et 5 mois, M. Réal Jean, époux de dame Olivette Tremblay, demeurant à Alma. Il était le fils de feu M. Arthur Jean et de feu dame Laurette Lavoie.M. Jean a été confié au crématorium et ses cendres seront déposées au columbarium Lac St-Jean. Outre son épouse dame Olivette Tremblay, il laisse dans le deuil ses enfants : Martine (Laval Potvin), Richard (Ruth Harvey), Claude (Marie-Andrée Bélanger) et Isabelle (feu Éric Simard) ; ses petits-enfants : Sabrina, Jennifer, Émilie, Samuel, Frédéric, Maxime, Joël, Olivier, François et Pierre-Antoine ainsi que ses arrière-petits-enfants : Alice, Emma, Louis-François, Philippe, Ernest, Gustave et Justin. Il était le frère de : Jeannine Jean, Louis-Georges, feu Yvan, Roger, Albert, Lisette, Germaine, Marcel, feu Jacques, Rachelle, Marie-Berthe, Rémi, feu Julien, Louis-Arthur et feu Francine ainsi que leur conjoint(e). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay ainsi que ses nombreux neveux et nièces, parents et amis, dont ceux de la Villa d'Alma. La famille tient à remercier le Dr Bruno Veillette et le personnel de Soli-Can pour les bons soins prodigués à M. Jean. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à Soli-Can Lac St-Jean Est, 1540, boulevard Auger Ouest, Alma, G8C 1H8, don en ligne : www.solican.org ou administration@solican.org. Une personne bénévole sera présente au salon afin de recueillir vos dons. Pour rendre hommage à M. Réal Jean, visitez le site www.residencefunerairelacstjean.com.