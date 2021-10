Des données révélatrices sur la littératie

Plus de la moitié de la population québécoise n'aurait pas les aptitudes à comprendre des textes plus longs et complexes. L’étude réalisée pour la Fondation pour l’alphabétisation offre un portrait détaillé de toutes les régions du Québec.

L'organisme croit qu'il faut des actions concertées pour améliorer la situation.

Parmi les constats frappants, on retrouve 31 MRC du Québec au niveau rouge en matière de littératie, c’est-à-dire les aptitudes à lire, comprendre et utiliser des informations au quotidien.

Dans ces secteurs, 60 % de la population n’atteint pas le seuil pour comprendre un texte et en tirer une conclusion.

«Par exemple, dans une usine, vous devez être capable de comprendre les données fournies par la machine pour être en mesure de bien la calibrer, mais si vous n’êtes pas capable de comprendre le texte pour bien calibrer la machine, vous étiez avant, un employé compétent et du jour au lendemain, vous devenez incompétent et ça, c’est inacceptable», a expliqué jeudi le président de la Fondation pour l'alphabétisation, André Huberdeau, à la caméra de TVA Nouvelles.

La situation est problématique dans plusieurs régions éloignées.

Le tout s’explique par la pauvreté et parfois à la proportion de personnes âgées dans la population, puisque le système d’éducation a changé.

L’étude révèle que les grandes villes font mieux que la moyenne québécoise en matière d’alphabétisation.

Pour améliorer la situation, la Fondation pour l’alphabétisation croit qu’il faut des actions concertées au niveau local et régional du milieu scolaire, économique et communautaire.

