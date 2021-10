Deux puissances canadiennes similaires

Le succès du programme de football du Rouge et Or est indéniable avec 10 conquêtes de la coupe Vanier depuis 1999. Malgré toutes ces victoires pour la formation de l’université laval, il est cependant difficile de faire mieux que le programme de basketball masculin des Ravens de Carleton qui ont remporté 15 des 18 derniers championnats canadiens. Derrière tout ce succès se cachent pourtant bien des similitudes chez les deux programmes sportifs.

Voici les deux facteurs les plus importants qui ont été relevés par les deux entraîneurs actuels respectifs (Glen Constantin et Taffe Charles) de chaque programme pour expliquer cette constance à côtoyer le succès sur une aussi longue période.

La continuité vient en tête de liste puisque les deux programmes ont connu de longues périodes de stabilité en réussissant à garder le personnel d’entraîneurs en place. Chez les Ravens, Dave Smart a longtemps été le visage du programme en remportant 13 des 15 championnats USPORTS.

C’est Taffe Charles qui a pris le relais en 2019-2020. Il était un aide-entraîneur lors des cinq premiers championnats avant de devenir le pilote du programme féminin de Carleton par la suite.

« C’est crucial pour établir une culture gagnante d’avoir de la constance. J’ai appris énormément de Dave Smart lors de mes premières années avec la formation. »

Photo courtoisie

Viser la progression

Chez le Rouge et Or, Glen Constantin est le troisième entraîneur-chef de l’histoire du programme et il est présent depuis la création de la formation.

« Avoir été en mesure de travailler et de construire le programme avec relativement le même monde dans mon personnel d’entraîneurs, ça ne fait aucun doute que cela a joué un rôle majeur. »

L’importance du processus est également revenue rapidement dans les conversations. Il y a un danger de rater des éléments importants pour une formation qui se concentre uniquement sur le résultat.

« C’est tellement important de jouer selon notre standard, peu importe le score ou le déroulement de la partie. Le focus doit toujours être sur notre façon de jouer et non sur nos adversaires », explique Taffe Charles.

Un son de cloche similaire pour Glen Constantin qui parle aux médias québécois de l’importance du processus pour le Rouge et Or depuis qu’il est en poste.

« On a notre recette et il faut la garder. Il faut toujours trouver une façon de progresser chaque semaine et si on perd, il ne faut pas gaspiller cette défaite. Il faut l’utiliser afin de devenir meilleur. »

Comme quoi les raisons pour expliquer le succès sportif d’une organisation peuvent se ressembler étrangement, peu importe la forme du ballon utilisé.