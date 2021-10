THIBAULT, Marcel



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 30 avril 2021, à l'âge de 72 ans est décédé monsieur Marcel Thibault, époux de madame Geneviève Labrecque et fils de feu Antoinette Labrecque et de feu Eugène Thibault. Il demeurait à St-Nérée.La famille recevra les condoléances aude 12h à 13h45.et de là, au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Valérie Thibault (Stéphane Fournier), Frédéric Thibault et son petit-fils Étienne Thibault. Il était le frère de: feu Madeleine (Laurent Chabot), Ghislaine (feu Jean-Claude Michaud), Denis (Aline Raby), Gaétan (France Blanchette), Martin, Lise (Yvon Beaudoin) et Lisette (Yvon Godbout). De la famille Labreqcue, il était le beau-frère de: Murielle (feu Bernard Fournier), Henriette (feu Raynald Asselin), Lucie (Raynald Labrecque). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Communauté de Saint-Nérée (Sacré-Coeur-de-Jésus-en-Bellechasse) 2141, rue Principale local 124 Saint-Nérée (Québec) G0R 3V0 ou à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse 80, boulevard Bégin Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Les arrangements funéraires de monsieur Thibault ont été confiées à la