CARON, Jacques



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de Monsieur Jacques Caron, survenu le 14 décembre 2020, à l'âge de 88 ans, au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec). Il était l'époux de dame Claire Beaumont-Caron, le fils de feu dame Adrienne Mercier et de feu monsieur Henri Caron. Il demeurait à Québec, arrondissement Charlesbourg.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Jacques a été un époux, un père et un grand-père aimant, généreux et bienveillant. Il laisse dans le deuil son épouse Claire Beaumont; ses enfants: Martin (Annie Careau) et Chantal (Alain Charland); ses petites-filles: Anne-Marie, Élyane et Émilie. Il était le frère de: feu Gaston (feu Georgette Chrétien), feu Jean-Paul, feu Armand (Nancy Walsh), feu Thérèse, feu Marcel et Lucille; ainsi que le beau-frère de: feu Dr. Jacques Beaumont (feu Julienne Canuel) et feu Françoise Beaumont (feu René Paquet). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Homme de foi et d'action, il a oeuvré pendant plus de 50 ans dans divers organismes religieux, communautaire, scolaire et municipal, sans toutefois ne jamais négliger sa famille, son havre de paix. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour leur respect, leur dévouement et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Service d'entraide Basse-Ville, 155, ave du Sacré-Coeur, Québec (Qc) G1N 2W3, téléphone: 418-529-6889.