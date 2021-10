BROUSSEAU

Jeanne-d'Arc Lirette



Au CHSLD Limoilou, le 8 octobre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Jeanne-d'Arc Lirette, épouse de feu monsieur Jules Brousseau, fille de feu dame Marie-Louise Gravel et de feu monsieur Odilon Lirette. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence du corpsà lale vendredi 15 octobre 2021 de 19h à 22h et le samedi 16 octobre 2021 de 9h à 10h15.et de là au cimetière paroissial de Loretteville.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Louise (Jacques Caron), Céline, Jean-Guy (Chantal Lortie), Roger (Pauline Beaulieu), Claude (Julie Falardeau), Denis (Hélène Belley); ses petits-enfants : Philippe Caron (Cindy Tremblay), Marie-Pierre Caron; Vincent Brousseau (Junko Saito), Sophie Brousseau (Sylvain Dufour), Maxime Brousseau; Catherine Brousseau (Styven Levesque), David Brousseau (Marie-Pier Rhéaume), Gabriel Brousseau; Sandra Brousseau (Mathieu Turmel), Mathieu Brousseau (Nadia Marceau); Antoine Brousseau; ses arrière-petits-enfants: Lyvia, Dylan et Lyam Caron; Camille et Edouard Audet; Thomas, Louis et Simon Brousseau; Justine et Sarah Dufour; Rosalie et William Brousseau; Zac Brousseau et Émile Turmel. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre, sa belle-mère Marie-Blanche Breton, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères. La famille tient à remercier le Dr Patrick Blouin, le personnel de Logis Confort et celui du CHSLD Limoilou pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Partage Chrétien de Loretteville, 262, rue Racine, porte 5, Québec (Québec) G2B 1E6, tél.: 418 847-2433.