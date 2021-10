DENNIE, James



C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de monsieur James Dennie, survenu à Québec le 29 août 2021. Il était âgé de 89 ans. Il était l'époux de feu dame Jeannine Gosselin et demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres à lade 13h à 14h45.Un dernier adieu aura lieu au cimetière de Loretteville immédiatement après la cérémonie.Il laisse dans le deuil, sa fille Maureen, sa belle-fille: Louise Bégin (feu Dave Dennie) et ses deux petites-filles: Alexandra et Stéphanie; sa sœur Rita Dennie (feu Martial Thivierge), son frère Paul Dennie (Françoise Doyon), sa belle-sœur: Suzanne Leblanc (feu Arthur Dennie), leurs enfants et petits-enfants, ainsi que les membres des familles de ses frères et sœurs précédemment décédés. Ses belles-sœurs: Georgette Gosselin (feu Adrien Fortin) et Lise Gosselin (Roland Alain), leurs enfants et petits-enfants, ainsi que ses neveux et nièces issus des membres décédés de sa belle-famille. Ses amis intimes, dont ceux de la famille de feu Jacqueline Doré-Parent et des compagnons rencontrés tout au long de sa vie. La famille remercie le personnel du CHC des Montagnes pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Autisme Québec, 1055, boul. des Chutes, Québec Qc G1E 2E9, tél.: 418 624-7432, site Internet: autismequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.