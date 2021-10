MILETTE, George J.



À la Maison Paul-Triquet, le 21 septembre 2021 à l'âge de 98 ans et 9 mois, est décédé monsieur George J. Milette, époux de feu dame Carmen Beaudoin. Il était le fils de feu monsieur Émile Milette et de feu dame Rosilda Théroux. Il demeurait à Québec, autrefois de Beaupré. La famille vous recevra pour une rencontre de solidaritéde 13h à 14h auLes cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil ses enfants, son gendre et sa belle-fille: Patricia (Robert Duchesne), Luc (Nadia Bouchard); ses petits-enfants: Sylvain Duchesne (Brigitte Roy), Yvan Duchesne (Manon Jessica Beaudoin), Marie-Anne Milette (Alexandre Lépine-Michaud); ses arrière-petits-enfants: Maxime et sa mère Linda Gadoury, Coralie, Édouard ainsi que son arrière- arrière-petit-fils Heyden et sa mère Audrey Savard; sa belle-sœur feu Marcel Beaudoin (Éliane Fortin), et il était le frère et beau-frère de feu Paul-Edmond Milette, feu Walter Milette (feu Eileen), feu Philippe Milette (feu Marie-Berthe Boily), feu Antoinette Milette (feu Charles Habel), feu Angéline Milette (feu Dorima Bisson), feu Rita Beaudoin (feu Jack Arthur), feu Yvon Beaudoin (feu Sherly) et feu Annette Beaudoin (feu Marcel Boisvert). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel de la Maison Paul-Triquet pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Maison Paul-Triquet, 789, rue de Belmont, Québec, Qc G1V 4V2, https://www.quebechebdo.com/local/journal-le-jacques-cartier/166797/don-a-la-maison-paul-triquet/