PELLETIER, Madeleine Thériault



À l'Hôpital de Montmagny, le 25 septembre 2021 à l'âge de 89 ans est décédée Mme Madeleine Thériault, épouse de feu M. Lucien Pelletier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 15 octobre de 19h à 21h30 et samedi 16 octobre à compter de 12h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Montmagny.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Donald (Lise De l'Isle), Léonard (Chantal Picard), Romain (Crystal Harvey), Martine (Denis Landry), Claudine (Marc Adolph); ses petits-enfants: Stéphanie (Francis Tellier), Etienne (Virginie Belleau), Samuel (Amanda Montmeny), Amie (Hugo Parent), Benjamin et Dominic; ses arrière-petits-enfants: Florian et Elias, Théo et Anne et Simone; Elle était la sœur de: feu Délima (feu André St-Onge), feu Antoinette (feu Armand Guérette), feu Irène (feu Gérard Deschênes), feu Sylvio (feu Nina Picard), feu Elie (feu Aurélie Beaulieu), feu Cécile, feu Anna, feu Rosa (feu Emile Thériault), Benoit (feu Julienne Cloutier), Jean-Baptiste (feu Yolande Lajoie), feu Noëlla (feu Omer Dionne), Raymond (Denise Cloutier), Pauline (Antoine Cloutier), Jean-Marc (feu Estelle Nadeau, Lise Pelletier); de la famille Pelletier, elle était la belle-sœur de: feu Laura (feu Philippe Dupont), feu Claude (feu Lorenza Lapointe), Aline (feu Damien Lavoie), Réjean (Fernande Picard), feu Louise (Gilles Bouchard), Julienne (Léonard Laplante), Lucie (feu André Corbeil). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Société de recherche sur le cancer, www.societederecherchesurlecancer.ca