GIRARD, Soeur Pierrette, s.c.s.l.



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, 10 octobre 2021, est décédée sœur Pierrette Girard, en religion soeur Angèle-de-L'Eucharistie, soeur de la Chartité de St-Louis. Elle était âgée de 92 ans dont 72 ans de profession religieuse, fille de feu dame Marie-Anne Soulard et de feu Arthur Girard. Elle demeurait à Lévis et était native de Pont-Rouge Qc. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Thérèse (feu Raymond Bussière), feu Simone (feu André Dussault), feu Gilberte (feu Toussaint Laroche), feu Paul-Émile, prête, feu Lionel (feu Sylvette Jobin), feu Georges (feu Marie-Paule Galarneau), feu Roger (feu Marie-Marthe Larue), Laurette (feu Léo-Paul Bussière), feu Jacqueline, feu Jean-Marie (feu Carmen Thibault), feu Jeannine (feu Jean-Louis Trudel), Raymonde (feu Jean-Paul Richard), feu Huguette et feu Jean-Guy; ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines. La défunte sera exposée à lade 9h30 à 11h et de 12 h 30 à 14h00.inhumation au cimetière Mont-Marie, sous la direction de la Maison funéraire