PARENT, Huguette



À l'hôpital Saint-Sacrement, Québec, le 11 juin 2020, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédée dame Huguette Parent, fille de feu Georges Parent et de feu Ozénina Bélanger. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Sylvie (Daniel Richard), Lynda (feu Alain Landry), Alain (Josée Bussières), Marc (Dominique Noël); ses petits-enfants : Nicolas (Valérie Larouche), Alexandre, Guillaume (Claudy Beaudoin-Savard), Sylvain (Mélanie Meloche), Valérie (Cory Fontaine), David (Paula Guillet); ses arrière-petits-enfants : Thomas, Rafaël, Benjamin, Léa; ses frères et sœurs : André, Denise, Françoise, feu Raymond, feu Henry, feu Marie-Paule, feu Ghislaine; le père de ses enfants Raymond Potvin (Colette Drolet-Parent); beaux-frères, belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à :de 9h à 11h.Les cendres de madame Parent seront déposées au columbarium de la coopérative. Nous remercions sincèrement le personnel et les bénévoles du Manoir Sully pour la qualité des soins qui ont été prodigués à notre mère. Au personnel de l'hôpital Saint-Sacrement, merci du fond du cœur pour votre dévouement et votre compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cancer du sein du Québec, Site : www.fgc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443.