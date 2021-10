THIVIERGE, Jean-Marc



À l'Hôpital IUCPQ / Hôpital Laval le 27 septembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Thivierge, époux de madame Johanne Lefrançois. Il demeurait à l'Ange Gardien (Qc). Il était le fils de feu M. Freddy Thivierge et de feu Mme Hélène Turmel.Monsieur Thivierge laisse dans le deuil son épouse madame Johanne Lefrançois; ses enfants: Jerry (Isabelle Asselin), Dave (Manon Lessard), Karine (Frédérick Morency) ainsi que leur mère, les enfants de sa conjointe: Danny Drapeau et sa conjointe ainsi que Sabrina Drapeau (Dave Rodrigue), ses petits-enfants: Alyson, Cédric, Alexia, Samuel, Émy, Michael, Brooke, Mia et Léa; ses frères et sœurs: Claude, Micheline, André, Jean; son arrière-petite-fille: Arielle; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Thivierge et Lefrançois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et particulièrement Réal Chevalier et Jean-Pierre Giroux. Il était également le grand-papa de feu Sandra et le frère de feu Ghislaine, feu Colette et feu Yvette. Un remerciement spécial au personnel de l'IUCPQ / Hôpital Laval (département de l'insuffisance cardiaque) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca