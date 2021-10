GIGNAC, Sylvianne Meunier



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 5 octobre 2021, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédée madame Sylvianne Meunier, épouse de feu monsieur Henri-Paul Gignac. Elle demeurait à Cap-Santé, autrefois à Portneuf. En raison de la pandémie actuelle, il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances. Une rencontre intime de la famille aura lieu ausuivie d'une liturgie de la Parole et de là, au cimetière de Portneuf. Madame Meunier laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Gilles Garneau), feu Denis (feu Danielle Marcotte), Michel (Solange Marcotte), René (Manon Matte), Johanne (Gaétan Chamberland), Céline (Vasile Giurgiuca), Sylvain (Sylvie Gilbert); ses petits-enfants: Patricia (Guillaume Marcotte) et Annie (Guy Meunier); Sébastien (Kelly Bertrand); Michaël; Guillaume (Joannie Chevalier-Simard), Mathieu (Amanda Bilodeau), Stéphanie (Dany Lessard), feu Alexandre; ses arrière-petits-enfants: Sarah et Alexis (Sara Descoteaux); Anthony, Elie, Brandon, Jackson et Liam; Séléna; Marianne (Zack Girard) et Mathis; Mathilde. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Paul (feu Laura Thomson), feu Marguerite (feu Lucien Guay), feu Géraldine (feu Guy Goulet), feu Jacqueline (feu Rosaire Aubé), feu Marie-Claire (feu Élisé Plamondon), feu Thérésa (feu Rony Rice), feu Jeanne-D'Arc, feu Claudette, Jean-Claude (feu Jacqueline Lafontaine), Gilles (feu Ghislaine Carpentier), Nicole (feu Guy Castonguay); feu Jules-René Gignac (Irène Mayrand), feu Marcel, feu Thérèse (feu Normand Silver), feu Jacqueline (feu Gordon Jess), feu Pauline (feu Léo Philippes), feu Alice (feu Lucien Lafleur), feu Georges-Émile (feu Aurore Chastenay), feu Clément (feu Ghislaine Mathieu). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir de Cap-Santé et du Centre d'hébergement Donnacona pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.santeportneuf.ca