BROUSSEAU BROUARD

Claudette



À son domicile, le 2 octobre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Claudette Brousseau conjointe de feu Gaétan Brouard. Elle était la fille de feu Isidore Brousseau et de feu Marie-Thérèse Fortier. Elle demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera aude 13 h à 14 h 50.Elle laisse dans le deuil ses enfants: René (Julie Lagueux), Marcel (Jocelyne Plante), Jocelyn (Nancy Gilbert) et Marie-France (Mario Marquis); ses petits-enfants: Allyson, Jean-Chrystophe et Maxime, Pier-Anne et Maxime, Sara-Philippe, Maude et Gabrielle, Léa, Thomas et Milan; ses arrière-petites-filles: Alyssa, Olivia et Elodie; ses frères et sœurs Brousseau: Gaston (Claudine Drouin), feu Jean-Guy, feu petite Lise, feu Lise (feu Léo Laverrière), Nicole (Gaston Lefebvre), Bibiane (Louis Langevin), Ginette (Roger Vaillancourt) et Harold (Jacqueline Fortier); ses beaux-frères et belles-soeurs Brouard: feu Philippe (Suzanne Gailer), Jeannette (feu Françcoi-Xavier Goulet), feu Thérèse (feu Gérard Labrecque), Pauline (feu Jules Grenier), Fernande (feu Alfred Fillion), feu Yvon (Françoise Labrecque), feu Madeleine (feu Raymond Jacques), Véronique (feu Roméo Jacques), Jeanne-Mance (feu Réal Marcoux) et Charles (Micheline Bouchard). Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles est confiée à la