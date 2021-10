LABERGE, Jean-Marie



À Québec, le 22 septembre 2021, est décédé monsieur Jean-Marie Laberge, à l'âge de 91 ans. Il était l'époux de feu madame Yolande Milhomme et le fils de feu monsieur Jean-Baptiste Laberge et feu madame Julia Dubuc. Il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Louise Turcotte), Chantal (Alain Tessier) et Maryse (Guy Gilbert); ses frères et sœurs: feu Armand, feu Évariste (feu Colette Villeneuve), feu Georgette (feu Jean-Léon Morneau), feu Marcel, feu Jeannette (feu Romain Villeneuve/feu Josette Bastien), feu Roland (feu Jeannette Dubé), feu Paulette (feu Roger Brown), feu Rita (feu Roger Lapointe), feu Noëlla (feu Yves Demers) et feu Gaston (Lucille Petitclerc); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Fernand (feu Thérèse Renaud), feu Jean-Charles (Yolande Robitaille), feu Raymonde (Jean-Claude Drolet), Claire (feu Laurent Hamel), feu Léandre (Hilda Dale), feu Richard (Suzanne Lachance), Nicole (feu Gilles Kirouac) et Ginette (André Jobin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel de la résidence Côté-Jardins et de l'hôpital St-Sacrement pour leurs bons soins. La famille recevra les condoléances le vendredi 22 octobre de 19 h à 21h30 et le samedi 23 octobre de 8h30 à 10 h ausuivi de la mise en terre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou la Fondation Les jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins. Vos message de sympathie peuvent être laissé sur notre site internet au www.dignitequebec.com.