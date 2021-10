FOURNIER, Raoul



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 25 septembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Raoul Fournier. Il était le fils de feu monsieur François Fournier et de feu dame Juliana Boivin. Il demeurait à Lévis et autrefois à St-Vallier-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, jour des funérailles, à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs:feu Raymond (Jacqueline Dufour), Réal (Monique Ratté), Maurice, Liliane (feu Aurèle Dubé), feu Cécile, feu Louis Boissonneault, feu Jean-Marie (Sabine Guimond),feu Clément, feu Rosaire (Claire Dutil), Simone (Yves Jean); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à exprimer sa gratitude à toute l'équipe de la Maison des soins palliatifs du Littoral. Leur accueil chaleureux, leur respect et leur approche au quotidien ont permis l'accompagnement, le calme et le soutien nécessaire pour traverser avec sérénité ces moments difficiles. Un gros merci aux médecins et infirmières de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille tient à remercier son neveu Yvan Fournier de son aide depuis toujours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis: https://dons.mspdulittoral.com/maisonspl-1/don-en-ligne/dons-a-la-memoire-de-in-memoriam-1/personal , des formulaires seront aussi disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la