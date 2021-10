BRULOTTE, Armand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 septembre 2021, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédé monsieur Armand Brulotte, époux de madame Thérèse Langlois. Il demeurait à Lévis, autrefois de Ste-Euphémie, comté de Montmagny.La famille accueillera parents et amis aude 13h30 à 14h45.Les cendres de monsieur Brulotte seront déposées par la suite au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Thérèse Langlois, ses enfants: Joanne et Edith (Sylvain Poulin); ses petits-enfants: Nicolas, Samuel et Vincent (Tiffany Turgeon). Il était le frère de: feu Paul Giroux (feu Euphémie Bernard), feu Véronique Giroux (feu Arthur Bernard), feu Marie-Rose Giroux, feu Claudia Brulotte (feu Patrick Nadeau), feu Roméo Brulotte (feu Antoinette Matteau), feu Roland Brulotte (feu Étiennette Fortin), feu Juliette Brulotte (feu Ferdinand Boulet) et feu Raymond Brulotte (feu Alma Kirouac). De la famille Langlois, il était le beau-frère de: feu Jeanne (feu Paul-Eugène Langlois), feu Rita (feu Lorenzo Blanchette), Gemma, feu Normand, feu Angenor (Lise Lemelin) et Gaston (Nicole Thibault). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon.