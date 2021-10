Fresque « Black lives matter » vandalisée: un suspect recherché par les autorités à Québec

La police de Québec demande l’aide des citoyens pour retracer un homme de race blanche qui aurait vandalisé la fresque « Black lives matter » dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, en septembre dernier.

L’œuvre d’art de l’artiste Wartin Pantois, située sur un immeuble de la Côte Sainte-Geneviève, à Québec, a été inaugurée à la mi-août. À peine quelques jours plus tard, elle avait été vandalisée, recouverte par les mots « Kebe-quoi? ».

#SUSPECT | Dans le cadre d’une enquête criminelle, le SPVQ sollicite l'aide de la population et des médias afin d’identifier un homme suspecté d’avoir vandalisé une fresque, au mois de septembre dernier, sur un immeuble de la Côte Sainte-Geneviève. https://t.co/jLMYtkl49e pic.twitter.com/ZFdXzwHUVj — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) October 14, 2021

Restaurée par la suite, celle-ci a de nouveau été la cible de malfaiteur quelques semaines plus tard, en septembre. Le suspect recherché par le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) serait responsable de ce second acte de vandalisme.

L’individu est un homme de race blanche qui serait âgé entre 30 ans et 35 ans et qui a une barbe. Au moment des faits, il portait une casquette, un manteau et un pantalon, tous de couleur noire.

Il avait aussi en sa possession un sac à dos et des bottillons beiges.

Capture de vidéo SPVQ

RAPHAEL BEAUMONT-DROUIN/ TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Si vous apercevez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).