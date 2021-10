Garderies privées non subventionnées: journées de protestation les 20 et 21 octobre

Pour réclamer l’équité dans le réseau de la petite enfance, les garderies privées non subventionnées seront fermées les 20 et 21 octobre à travers tout le Québec.

L’Alliance québécoise des garderies privées non subventionnées (AQGPNS) dénonce un système «inique», en vigueur depuis 22 ans, et plaide pour une homogénéisation de tout réseau public et privé, subventionné ou non.

L’Alliance revendique un même tarif réduit de 8,50 $ partout dans le réseau, y compris les garderies privées non subventionnées.

Outre l’abolition de la place 0-5 ans, l’organisation demande également de changer le caractère «discriminatoire» et limitatif des appels d’offres qui allouent 85 % des places aux centres de la petite enfance (CPE).

Dans un communiqué rendu public jeudi, l’AQGPNS brandit déjà la menace de trois autres jours de protestation, si jamais le gouvernement Legault fait la sourde oreille devant les doléances des garderies non subventionnées.

