L’embarras du choix en humour

Après un an et demi de nouvelles peu réjouissantes sur la pandémie, le public québécois pourra enfin recommencer à rire. Et il aura l’embarras du choix puisque plus d’une vingtaine de nouveaux spectacles seront lancés au cours des prochains mois, dont ceux de Louis-José Houde, Cathy Gauthier, Mariana Mazza et Philippe Laprise.

C’était à prévoir. Privés des salles de spectacles durant une partie de 2020 et de cette année, les humoristes ont « pelleté vers l’avant » leurs représentations. Si bien que pour l’an prochain, on pourrait bien assister à une année record en termes de tournées d’humour qui parcourront simultanément la province.

En faisant un recensement non exhaustif, Le Journal compte plus de 25 nouveaux spectacles qui pourraient être lancés au cours des 12 prochains mois.

Parmi ceux-ci, on compte les solos de Dominic Paquet, Phil Roy, Anne-Élisabeth Bossé, Richardson Zéphir, Virginie Fortin et Dominic et Martin.

Dans une année normale, pour le gala Les Olivier, l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) recense entre 12 et 20 nouvelles créations pour la catégorie Spectacle d’humour de l’année.

En ajoutant les dizaines d’autres spectacles qui avaient dû être mis sur la glace, et qui peuvent reprendre leurs activités avec les nouvelles mesures sanitaires, le public pourra choisir parmi facilement plus d’une cinquantaine de spectacles d’humour l’an prochain.

Jouer du coude

Depuis plusieurs mois, les producteurs jouent du coude pour arriver à gérer la congestion envisagée dans les salles. Chez Concertium, qui présente notamment les nouveaux spectacles de Michel Barrette, Rita Baga et Dominic et Martin, le fondateur Jean-François Renaud mentionne avoir presque fini de « digérer » les 19 derniers mois.

« La majorité des spectacles que nous avons reportés depuis 2020 seront présentés d’ici décembre 2021. Mais je pourrais croire que certaines boîtes devront faire des choix. »

« Comme nous nous doutions qu’il y aurait une congestion, nous avons pu prévoir le tout, indique Julie-Anne St-Amant, agente de spectacles chez Phaneuf (Louis-José Houde, François Bellefeuille). Par chance que nous pouvons présenter des spectacles cet automne plutôt que de les reporter encore une fois, sinon la congestion aurait eu des effets encore plus dévastateurs sur les calendriers ! »

« Il y avait déjà beaucoup de congestion avant la pandémie, donc je ne considère pas qu’il y aura une congestion plus grande qu’à l’habitude, sachant qu’il y a une croissance de l’offre, de la demande et des lieux de diffusion année après année », mentionne Éric Young, producteur chez Entourage (Mariana Mazza, Peter MacLeod).

« Est-ce que cette augmentation de l’offre dans le contexte actuel est plus inquiétante puisque nous ne connaissons pas encore le temps que ça prendra avant d’obtenir un retour total des spectateurs en salle ? demande-t-il. C’est l’élément qui nous échappe pour le moment et qui peut être plus préoccupant. »

LES SPECTACLES D’HUMOUR À VENIR

Michel Barrette, L’humour de ma vie

Rita Baga , Créature

, Créature Dominic Paquet , Laisse-moi partir

, Laisse-moi partir André-Philippe Gagnon , Monsieur tout le monde

, Monsieur tout le monde Louis-José Houde , Mille mauvais choix

, Mille mauvais choix Guillaume Pineault , Détour

, Détour Emmanuel Bilodeau, Manu Bilodeux dans le pétrin

Mariana Mazza , Impolie

, Impolie Simon Delisle , Invincible

, Invincible Richardson Zéphir , Zéphir

, Zéphir Peter MacLeod , Zen en kilt

, Zen en kilt Virginie Fortin, titre à venir

Philippe Laprise , Pourquoi pas

, Pourquoi pas Phil Roy , titre à venir

, titre à venir Cathy Gauthier , Classique

, Classique Marc Messier, Seul en scène

Seul en scène Anne-Élisabeth Bossé , Jalouse

, Jalouse Arnaud Soly , Stand-up

, Stand-up Maude Landry, L’involution

Dominic et Martin , titre à venir

, titre à venir Christine Morency, titre à venir

