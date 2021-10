L’ex-président américain Bill Clinton hospitalisé pour une infection

WASHINGTON | L’ex-président américain Bill Clinton, 75 ans, a été hospitalisé en Californie pour une infection et «se rétablit», a annoncé jeudi soir son porte-parole.

«Mardi soir, le président Clinton a été admis au centre médical UCI pour être soigné pour une infection non liée au Covid. Il se rétablit, il est de bonne humeur et est incroyablement reconnaissant envers les médecins, les infirmières et le personnel qui lui ont prodigué d’excellents soins», a dit Angel Ureña dans un communiqué publié sur Twitter.

Le porte-parole n’a pas donné d’autres détails sur la cause de cette infection.

Bill Clinton a été président des États-Unis de 1993 à 2001.

