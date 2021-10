Marcel Dionne: respect énorme pour Alexander Ovechkin

C’est avec classe et un brin d’humour que le Québécois Marcel Dionne a félicité le Russe Alexander Ovechkin pour l’avoir délogé du cinquième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la LNH.

«Je savais que tu allais me dépasser, a indiqué Dionne, dans une vidéo préenregistrée et diffusée, mercredi soir, sur le tableau indicateur du Capital One Arena, à Washington. Je le savais même à ton 700e but, mais le plus important dans tout ça, c’est le respect.»

En inscrivant ses 731e et 732e buts en carrière en saison régulière, dans un gain de 5 à 1 contre les Rangers de New York, la grande vedette des Capitals a gravi un autre échelon devant le mener vers l’ultime record appartenant à Wayne Gretzky (894).

Poursuivant son laïus, Dionne a ensuite présenté virtuellement une casquette affichant son propre nom au héros du jour.

«Ovi, ceci est ma casquette pour que tu te souviennes de qui je suis à chaque jour, mais je t’avais fait une promesse pour le jour où tu me dépasserais : celle de porter ta casquette durant une journée complète», a-t-il enchaîné en plaçant une casquette des Capitals sur sa tête.

«Tu possèdes une qualité spéciale : tu es un marqueur naturel. C’est incroyable!», a aussi indiqué Dionne, en s’adressant à Ovechkin.

Un jour à la fois...

Après la partie de mercredi, le célèbre numéro 8 des Capitals a réagi modestement.

«J’essaie simplement de m’amuser, a dit Ovechkin. Évidemment, c’est un énorme privilège de me retrouver sur cette liste [des meilleurs buteurs de l’histoire de la LNH], mais comme je l’ai toujours dit, on va y aller match par match, un jour à la fois.»

La prochaine étape pour Ovechkin sera de surpasser Brett Hull qui, au quatrième échelon, a inscrit 741 buts en carrière. À propos de Dionne, il demeure pour le moins le Québécois avec le plus grand nombre de buts dans la LNH, avec 731, devant Mario Lemieux (690).

Meilleurs buteurs dans l’histoire de la LNH

1 – Wayne Gretzky 894

2 – Gordie Howe 801

3 – Jaromir Jagr 766

4 – Brett Hull 741

5 – Alex Ovechkin 732

6 – Marcel Dionne 731

7 – Phil Esposito 717

Québécois avec le plus de buts

1 – Marcel Dionne 731

2 – Mario Lemieux 690

3 – Luc Robitaille 668

4 – Mike Bossy 573

5 – Guy Lafleur 560

6 – Michel Goulet 548

7 – Maurice Richard 544