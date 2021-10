«On leur a donné un match facile» -Jeff Petry

BUFFALO | Brendan Gallagher était pratiquement inaudible et il se mordait les lèvres en répondant aux questions. Jeff Petry, un autre meneur de l’équipe, n’était pas plus un homme heureux après ce gênant revers de 5 à 1 contre les Sabres.

« On leur a facilité le travail. Ils ont travaillé fort, on n’a pas travaillé aussi fort qu’eux, on ne leur a pas répondu, on leur a donné un match facile. On a dit qu’on ne peut pas simplement avoir un interrupteur qu’on allume. Il faut ramasser les points et bien jouer tous les soirs. On ne gagnera pas tous les matchs, mais on peut donner un effort et se donner une chance de gagner. Ce soir, on ne l’a pas assez fait. »

– Jeff Petry

Les Sabres ont marqué trois buts en six occasions en supériorité numérique. À l’inverse, le CH n’a pas marqué en quatre tentatives. Après deux matchs, le Tricolore a un dossier de zéro en huit en avantage numérique. C’est à l’image du départ de l’équipe.

« On doit simplifier notre jeu. On doit d’abord réussir nos entrées de zone et s’installer, faire circuler la rondelle, obtenir des tirs et le jeu va s’ouvrir. À 5 contre 3, on a peu eu de temps pour en parler avant Toronto. On en a parlé aujourd’hui. Il faut lire leur façon de jouer et identifier leurs faiblesses. On ne l’a pas assez bien reconnu dans nos deux matchs. »

– Jeff Petry

Après deux matchs, le CH a deux revers. Aux yeux de Brendan Gallagher, c’est déjà assez pour sonner l’alarme.

« Nous n’avons jamais eu cette attitude d’être trop confiants. Nous savons ce que nous devons faire pour connaître du succès. Nous devons retrouver notre jeu. Les Sabres méritaient de gagner, mais nous n’avons tout simplement pas travaillé. Nous aurons besoin de répondre rapidement. Oui, c’est tôt dans la saison, mais nous ne pouvons pas laisser des points sur la table. Les points en début de saison restent cruciaux, nous ne voulons pas nous creuser un trou. »

– Brendan Gallagher