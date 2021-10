Ouverture des frontières américaines: les snowbirds prêt à partir

Certains snowbirds ont déjà commencé à préparer leur migration vers les États-Unis, depuis l’annonce de l’administration Biden quant à la réouverture de la frontière terrestre américaine aux voyageurs canadiens, dès le mois de novembre.

Au Domaine de la Florida à Saint-Ambroise, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les snowbirds avec qui TVA Nouvelles a discuté jeudi avaient déjà prévu prendre l'avion pour traverser les frontières dans les prochaines semaines. La décision du président Joe Biden de rouvrir la frontière terrestre permettra ainsi aux voyageurs de prendre leur véhicule pour traverser les lignes, une solution moins coûteuse.

«Si elles ouvrent, on part le 1er, le 2 ou le 3 novembre. On va annuler notre avion pour prendre notre voiture. Ça fait presque deux ans qu'on n'est pas allé, on est habitué à la chaleur, ça commence à être difficile. On est vraiment content, on a hâte d'être rendu en Floride», a expliqué un résident du Domaine de la Florida.

La nouvelle a suscité tout de même un vent d'inquiétude auprès des voyageurs, notamment en ce qui concerne les personnes inoculées avec des vaccins différents. Les autorités américaines n'ont toujours pas reconnu le mélange de vaccins.

Certains voyageurs ont par ailleurs souligné à TVA Nouvelles qu’il préférait attendre que les autorités sanitaires américaines reconnaissent les mélanges vaccinaux avant de partir. «On va là-bas, on fait quoi? Si tu vas là, juste pour être à la chaleur, mais tu ne peux pas faire d'activités, les risques sont trop élevés, on est mieux de rester ici», a expliqué un snowbird.