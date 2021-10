Perquisition à Gaspé: la SQ procède à l’arrestation de deux individus

Une perquisition de la Sûreté du Québec (SQ) dans le secteur de Gaspé, mercredi matin, a mené à l’arrestation de deux personnes en lien avec le trafic de stupéfiants.

Les enquêteurs du module des Crimes majeurs de la SQ sont intervenus dans un immeuble à logements de la rue Legros, vers 7h30.

Accompagnés d’un maître-chien, ils ont procédé à trois perquisitions en matière de lutte au trafic de stupéfiants au sein du bâtiment. Sur place, ils ont saisi une petite quantité de cocaïne, de l’argent comptant, des cellulaires et deux véhicules.

Deux individus, âgés respectivement de 36 ans et de 23 ans, ont alors été appréhendés par les autorités. Relâchés plus tard sous promesse de comparaître, ils pourraient faire face à des accusations de possession et de trafic de stupéfiants.