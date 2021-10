Québec: un début d’incendie contrôlé dans Sillery

Les pompiers de Québec sont parvenus à éteindre un début d’incendie dans une résidence du secteur de Sillery, à Québec, avant que celui-ci ne prenne de l’ampleur, très tôt jeudi matin.

Les autorités ont été contactées vers 2h45. On indique alors qu’il y a une présence de fumée dans la demeure de deux étages situés au 1422 avenue William.

À leur arrivée, les sapeurs découvrent effectivement un début d’incendie dans le sous-sol du bâtiment. Une vingtaine d’effectifs est alors demandée sur place, pendant qu’on procède à l’évacuation de quatre individus et d’un chat.

Ces derniers ont été pris en charge par la Croix-Rouge.

Environ 30 minutes plus tard, on annonce l’aggravation non probable et les pompiers procèdent à une ventilation des lieux. La situation est maîtrisée à 3h30.

Le Commissariat aux incendies s’est rendu sur place pour déterminer les causes et circonstances de l’incendie.