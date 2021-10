Saisie majeure de dizaines de millions de dollars de cannabis

Plus de 50 000 plants de pot ont été saisis par la Sûreté du Québec, mercredi, dans la grande région de Montréal, dans le cadre d’une opération majeure visant la contrebande de cannabis. La valeur de la saisie s’élève à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Maxime Deland | Agence QMI

En plus de 50 000 plants, les forces de l’ordre ont mis la main sur près de 1,6 tonne de cannabis en vrac, 10 kg de cannabis en produits comestibles, plus de 250 000 $ en argent comptant et quatre véhicules à titre de biens infractionnels.

Ces saisies majeures ont été effectuées en marge de la troisième série de perquisitions visant des producteurs de cannabis à grande échelle dans la région de Montréal, ainsi que sur la couronne nord.

L’un des endroits visés était un bâtiment commercial de 32 500 pieds carrés transformé en véritable usine à pot, sur le chemin de la Côte-de-Liesse, à Dorval. L’intérieur de l’immeuble avait été aménagé en gigantesque serre de production de cannabis et abritait plusieurs milliers de plants de marijuana.

Aucune arrestation n’a encore été effectuée dans ce dossier, mais la Sûreté du Québec a fait savoir qu’elle avait procédé à «des rencontres ciblées de personnes qui seraient impliquées dans la contrebande de cannabis».

Plus de 140 policiers ont participé à cette vaste opération, lors de laquelle 12 perquisitions ont été réalisées.

