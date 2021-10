Un étrange cercle noir dans le ciel de Montréal

Les Montréalais qui ont aperçu jeudi après-midi un immense cercle noir flottant dans le ciel de la métropole ont assisté à un phénomène de pollution assez rare.

• À lire aussi: Habituez-vous à ces lignes volantes dans le ciel

Un lecteur a transmis au Journal une image impressionnante de l’événement qui s’est produit vers 13h près du pont Victoria. Sur le cliché, on aperçoit un anneau noir en forme de beigne qui flotte à moins de 1000 pieds du sol et qui est composé de plusieurs petites particules.

«Personnellement, je n’avais jamais vu ça avant», lance Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada.

Selon lui, il s’agit de poussières ou de fines particules venant de résidus de combustion. «C’est sûr que ça vient d’une source de pollution issue de l’activité humaine», précise M. Parent.

Un feu d’artifice?

En plus de 30 ans de carrière, le météorologue Gilles Brien avoue lui aussi n’avoir jamais aperçu un tel phénomène dans le ciel de Montréal.

«C’est sûr que ça vient du sol parce que c’est assez bas. On voit quelque chose d’assez curieux ici. C’est sûrement une cause industrielle. Par exemple, on nettoie une cheminée d’une usine et la poussière carbonisée forme un nuage dans le ciel», mentionne M. Brien.

Selon les deux météorologues, le phénomène pourrait aussi avoir été produit par des combustions venant d’un train, d’un incendie ou encore d’un feu d’artifice.

«Les particules étaient sûrement plus chaudes que leur environnement extérieur. Elles se sont donc élevées dans le ciel comme avec une montgolfière. Avec cette émission se crée un mouvement circulaire et ça prend donc la forme d’un beigne», explique Alexandre Parent de chez Environnement Canada.

M. Parent affirme aussi que les conditions météorologiques étaient réunies jeudi pour voir le phénomène. Des vents de seulement 7 km/h ont permis aux particules de ne pas être balayées par des bourrasques.

Nocif pour la santé

La Dre Parisa A. Ariya, professeure de chimie à l'Université McGill, rappelle qu’un anneau noir similaire avait été observé en septembre 2018 dans le ciel de Valleyfield en Montérégie. Elle ajoute que ces polluants peuvent être nocifs pour la santé des humains.

«Les particules polluantes en suspension dans l'air, c'est-à-dire les aérosols, dont beaucoup forment de la condensation, sont également la première cause de décès prématuré dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé», conclut Dre Parisa A. Ariya.