Un montant record

La Dégustation de prestige 2021 au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis était de retour en formule « à la maison » cette année encore. Sous la présidence d’honneur d’Édith Cloutier, présidente régionale – Rogers Québec et présentée par Dessercom, l’événement phare de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a permis d’amasser 319 520 $ dans les régions de Chaudière-Appalaches et de Québec, un nouveau record de participation et financier. Depuis sa création il y a plus de 40 ans, la Fondation mobilise la communauté autour du développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Sur la photo, l’animateur André Auger est en compagnie de Nathalie Samson, directrice générale FHD avec en arrière-plan les principaux partenaires de l’événement réunis de façon virtuelle.

Le retour des Fous de la rampe

Après avoir dû annuler les préparatifs de la production 2020 en raison de la pandémie, la troupe de théâtre de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, Les Fous de la Rampe, est prête pour son retour avec sa 30e production qui aura lieu les 29-30 octobre et 5-6 novembre 2021, toujours au profit de la Fondation IUCPQ. La pièce retenue est La valse des pingouins de Patrick Haudecoeur, comédie où se côtoient bonne humeur, fantaisie, feux d’artifice et qui combinera chant et théâtre, une première dans l’histoire de la troupe. Roland Lepage (photo), mécène et grand amateur d’art et de culture d’ici, a accepté la présidence d’honneur de la 30e production. L’adaptation et la mise en scène ont été confiées à Simon Lemoine. Les billets, en admission générale, seront en vente au coût de 25 $ (30 $ à la porte) prochainement.

► Renseignements sur la page Facebook de la Fondation IUCPQ.

Un don apprécié

Les membres du Club Rotary Québec-Est ont profité d’un de leurs dîners hebdomadaires pour remettre un chèque de 2000 $ à Cité-Joie, centre de répit et camp de vacances pour personnes handicapées qui offrent des activités stimulantes et adaptées aux besoins de chacun de Lac-Beauport. Cette somme provient de la Fondation Maurice Tanguay dans le contexte de la vente des billets de la Maison Tanguay édition 2021. Sur la photo, de gauche à droite : Serge Malaison, membre du Club Rotary Québec Est et responsable de la campagne pour le club ; Jean-Sébastien Brousseau, président du club, et Denis Savard, directeur général de Cité Joie.

En souvenir

Les 20 premières stations de métro de Montréal sont inaugurées le 14 octobre 1966 en présence du maire Jean Drapeau et du cardinal Paul-Émile Léger. Un million de personnes en feront l’essai durant la première fin de semaine d’exploitation.

Anniversaires

Guillaume Wagner (photo), humoriste québécois, 38 ans...Félipé St-Laurent, propriétaire des charcuteries « Ils en fument du bon » de la 3e avenue à Limoilou, 44 ans...Lourdes Maria Ciccone Leon, fille de Madonna, 25 ans...Usher, chanteur pop et de R&B américain, 43 ans...Michel Després, président-directeur général de Retraite Québec...Dave Schultz, ex-hockeyeur de la LNH (1971-80), 72 ans...Al Oliver, joueur de baseball (1968-1985) avec les Expos en 1982, 75 ans.

Disparus

Le 14 octobre 2019 : Danny Grant (photo), 74 ans, ancien attaquant de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec Montréal, Minnesota, Detroit et Los Angeles... 2018 : Donald Macdonald, 86 ans, politicien libéral de longue date, membre du cabinet de Pierre Trudeau et ancien ministre... 2017 : Daniel Webb, 28 ans, lanceur de relève droitier pour les White Sox de Chicago de 2013 à 2016... 2016 : Thom Jones, 71 ans, écrivain américain... 2014 : Geneviève Adam Audet, 33 ans, surprise par une avalanche au Népal... 2014 : Isaiah « Ikey » Owens, 38 ans, claviériste au sien du groupe du chanteur Jack White... 2013 : Wally Bell, 48 ans, arbitre américain au baseball majeur... 2012 : Joyce Villeneuve, 64 ans, l’une des pionnières du Journal de Québec... 2009 : Lou Albano, 76 ans, ex-lutteur (WWF) ... 1996 : Jean Grimaldi, 98 ans, chanteur et comédien et par la suite organisateur de tournées de spectacles... 1990 : Leonard Bernstein, 72 ans, chef d’orchestre et compositeur américain... 1977 : Bing Crosby, 73 ans, chanteur et acteur américain... 1959 : Errol Flynn, 50 ans, acteur australien.