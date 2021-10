Une militante antivaccin reprend du mieux après avoir failli mourir

Une jeune femme de 21 ans d’abord convaincue que la COVID-19 était un complot gouvernemental et qui refusait de se faire vacciner reprend du mieux après avoir failli mourir de la maladie.

Mélodie Trépanier-Léger de Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie, a été plongée dans le coma pendant un peu plus de deux semaines à l'hôpital Royal-Victoria du CUSM, à Montréal.

La jeune femme a fait une première publication Facebook, mercredi matin, dans laquelle elle raconte revenir de très loin.

«Donc j’y étais, j’ai survécu à l’enfer. Mon cœur a lâché trois fois. [...] Je ne me souviens pas de tout, mais je me souviens encore des choses atroces que j’ai vues lorsque j’étais sur mon lit de mort. J’ai eu peur, j’ai eu peur de ce qui n’existait même pas. Lors de mon coma, j’ai vu et entendu TOUT ce que je ne voulais jamais voir et entendre», raconte Mélodie Trépanier-Léger dans sa publication.

Elle a ressenti les premiers symptômes de la COVID-19 le 17 septembre dernier et son état s’est dégradé rapidement. Sa mère a dû la forcer à aller à l’urgence une semaine plus tard.

Aujourd’hui, Mélodie Trépanier-Léger dit se sentir beaucoup mieux et considère être «miraculée».

«Je me suis battue, mon état monte en flèche et je guéris extrêmement vite, je n’aurai pas non plus de séquelles. Les médecins disent que je suis une miraculée», conclut la jeune femme.

Selon sa mère, Sophie Léger, ses enfants se sont alimentés à la désinformation sur les réseaux sociaux au fil des derniers mois.

Les idées complotistes auxquelles la jeune femme adhérait et pour lesquelles elle militait provenaient principalement de Facebook, Instagram et TikTok.

Sophie Léger a assuré que sa fille se fera vacciner dès que son état le lui permettra pour éviter de contracter à nouveau la maladie.

