Vaccination obligatoire: une grande disparité dans la province

Depuis l’annonce de la vaccination obligatoire en août dernier, le nombre de travailleurs du réseau de la santé non adéquatement vaccinés a fondu de moitié. Mais les chiffres fournis par le ministère de la Santé font état d’une grande disparité selon les régions. Sans surprise, la région montréalaise, plus populeuse, compte le plus grand nombre d’employés n’ayant pas reçu leurs deux doses.

MONTRÉAL

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 5482

Travailleurs ayant reçu une dose : 3277

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 8759

LAVAL

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 577

Travailleurs ayant reçu une dose : 310

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 887

MONTÉRÉGIE

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 1382

Travailleurs ayant reçu une dose : 801

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 2183

ESTRIE

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 1008

Travailleurs ayant reçu une dose : 425

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 1433

MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 918

Travailleurs ayant reçu une dose : 478

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 1396

LANAUDIÈRE

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 714

Travailleurs ayant reçu une dose : 325

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 1039

LAURENTIDES

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 797

Travailleurs ayant reçu une dose : 363

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 1160

OUTAOUAIS

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 519

Travailleurs ayant reçu une dose : 239

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 758

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 715

Travailleurs ayant reçu une dose : 254

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 969

CAPITALE-NATIONALE

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 996

Travailleurs ayant reçu une dose : 489

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 1485

SAGUENAY– LAC-SAINT-JEAN

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 309

Travailleurs ayant reçu une dose : 164

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 473

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 260

Travailleurs ayant reçu une dose : 142

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 402

BAS-SAINT-LAURENT

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 333

Travailleurs ayant reçu une dose : 228

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 561

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 137

Travailleurs ayant reçu une dose : 69

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 206

NUNAVIK

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 120

Travailleurs ayant reçu une dose : 92

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 212

NORD-DU-QUÉBEC

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 44

Travailleurs ayant reçu une dose : 15

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 59

CÔTE-NORD

Travailleurs n’ayant reçu aucune dose : 169

Travailleurs ayant reçu une dose : 75

Total des travailleurs non adéquatement vaccinés : 244

TERRES-CRIES-DE-LA-BAIE-JAMES