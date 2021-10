Accessoires de cuisine: aussitôt pliés, aussitôt rangés

Plusieurs accessoires de cuisine trouvent difficilement leur place dans un tiroir ou une armoire et c’est doublement vrai lorsque l’espace y est restreint. Voici donc quelques accessoires pliables pour faciliter le rangement et bonifier l’espace.

Contenant en silicone

Photo courtoisie

Ils occupent beaucoup d’espace dans nos armoires, tous ces plats dans lesquels on transporte nos lunchs et préserve nos restants ! Ce contenant en silicone de Minimal est flexible, étanche, léger et incassable, puis se plie pour se glisser facilement dans un tiroir. Doté d’une soupape de vapeur, il convient au congélateur, au lave-vaisselle, au four et au micro-ondes.

► arescuisine.com > 20,99 $ (660 ml) ou 24,99 $ (860 ml)

Entonnoir à aplatir

Photo courtoisie

Contrairement aux entonnoirs traditionnels qui ne cessent de rouler dans les tiroirs, celui-ci promet de rester bien en place. Ce très pratique accessoire en silicone bleu royal saphir est facile à laver et à ranger, grâce à sa conception flexible et rétractable.

► simons.ca > 3 $

Essoreuse pliante

Photo courtoisie

L’essoreuse à salade est un produit qui prend habituellement beaucoup d’espace dans une armoire. Ce modèle (3 litres) repliable de Starfrit sait toutefois se faire plus discret. Il permet non seulement d’essorer, mais également de mélanger et servir, puis son panier peut aussi être utilisé comme passoire.

► starfrit.com > 20,99 $

À la tasse

Photo courtoisie

Mettez fin aux longues files de tasses dans les armoires, simplement en les empilant. Composée de silicone flexible et de matériaux recyclés, cette tasse se plie, passant de 14 cm à 5 cm de hauteur, et se glisse facilement partout, même dans sa boîte à lunch. Elle est dotée d’un manchon pratique pour la chaleur et d’un couvercle étanche avec bouchon.

► arescuisine.com > 19,99 $ (355 ml) ou 24,99 $ (470 ml)

Passoire multifonction

Photo courtoisie

Avec ses trois hauteurs différentes, la passoire en silicone KLOCKREN (5 litres) peut égoutter des aliments, faire cuire des légumes à la vapeur ou des pâtes à l’eau bouillante dans la plupart des casseroles de 3 à 5 litres. Pliez-la à son minimum pour la ranger aisément.

► ikea.ca > 16,99 $