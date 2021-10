Campagne municipale: guerre de mots entre Savard et Marchand sur l’itinérance

Marie-Josée Savard et Bruno Marchand, deux candidats à la mairie de Québec, se sont lancés des attaques croisées, vendredi, sur l’enjeu de l’itinérance.

En matinée, la cheffe d’Équipe Savard a dégainé la première. Elle a accusé son adversaire d’avoir fait une promesse «utopique», jeudi, en s’engageant pour une vision «d’itinérance zéro».

«C’est irréaliste. C’est incroyable. Dire aux gens qu’on va atteindre zéro itinérant, c’est utopique, a-t-elle tonné. Trouvez-moi une place à quelque part au monde où on a réussi ça. Si ça existait, Montréal l’aurait fait depuis longtemps.»

Mme Savard est allée jusqu’à se demander ce que M. Marchand compte faire des itinérants qui ont fait le choix d’être dans la rue. «Ces gens-là, il veut faire quoi avec lui? Il veut les faire disparaître?, s’est-elle interrogée. L’itinérance, il y en a que c’est un choix. On ne sera jamais capable de les empêcher d’en faire. Alors, essayons plutôt de les accompagner. C’est ça, en passant, le vivre ensemble aussi.»

Énumérant diverses initiatives réalisées ces dernières années par l’administration municipale et par les partenaires du milieu, la candidate à la mairie a contredit son adversaire en jurant n’avoir jamais «baissé les bras» en matière d’itinérance.

Réplique cinglante

Quelques minutes plus tard, Bruno Marchand, chef de Québec fort et fière (QFF), s'est enflammé sur la question. Pour lui, la réponse de Marie-Josée Savard au problème d’itinérance est «un aveu d’impuissance». «Dans le fond, ce qu’on nous dit, c’est que c’est une fatalité, qu’on ne peut rien changer. Ce que Mme Savard nous dit, c’est que comme leader, je serai une technocrate et j’accepte la fatalité. Vous voulez savoir la différence entre Mme Savard et moi? Un leader c’est que malgré la complexité du problème et la complexité des solutions qu’on a à trouver, on n’abandonnera pas les gens.»

Il a nommé plusieurs villes qui se sont engagées dans la vision zéro itinérance, dont Edmonton, St-John, Hamilton. «Nous on est trop cons pour aller vers des modèles comme ça? On n’est pas assez ambitieux?» Il se présente comme le maire qui sera capable de «se tenir debout», puisqu’il considère qu’il est «inacceptable» de tolérer la situation actuelle, avec des gens dans la rue qui vivent des difficultés, leur famille qui en souffre et les citoyens qui sont confrontés au problème.

Les solutions passent selon lui par la concertation des ressources communautaires et de santé, par le logement supervisé, par la prévention, par l’injection de sommes importantes, mais surtout par une «volonté politique qui est infaillible».

Dans son plan, il propose entre 500 000 et 1 million $ dans un premier temps «et on va investir ce qu’il faut pour y arriver».

«C’est pas vrai qu’on va dire aux citoyens présentement : « Débrouillez-vous, c’est votre problème, y’a rien qu’on peut faire ». C’est inadmissible, cette façon d’agir. C’est pas digne d’être maire.»

