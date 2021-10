Coderre veut un sommet sur l’itinérance

S’il est élu, le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre s’engage à tenir un sommet sur l’itinérance impliquant les différents niveaux de gouvernement ainsi que les organismes présents sur le terrain afin de trouver des solutions à la problématique.

Le sommet sera accompagné d’un dénombrement pour faire le point sur la situation. «Il est impensable en 2021 qu’avec les outils et les moyens à notre disposition, nous en soyons arrivés là [en matière d’itinérance]. Il faut prendre nos responsabilités en tant que société», a soutenu M. Coderre.

Il avait réuni les médias à l’intersection de la rue Milton et de l'avenue du Parc afin de présenter ses engagements en matière de lutte contre l’itinérance. Il promet notamment de construire 1800 logements sociaux destinés aux personnes en situation d’itinérance, et accompagnés d’intervenants sociaux.

De même, il prévoit augmenter le nombre de «wet-shelter» dans la métropole. Ceux-ci ont pour objectif de permettre aux itinérants de recevoir des doses contrôlées d’alcool, qui diminuent progressivement.

Ensemble Montréal souhaite également augmenter le nombre d’intervenants et travailler davantage avec les organismes impliqués.

Une enveloppe de 60 millions $ est prévue pour ces différents engagements. «Ce n’est pas une dépense, c’est un investissement», a pondéré M. Coderre, qui rappelle que les diverses problématiques sociales qui découlent de l’itinérance représentent également un coût important.

«Au lieu de pointer du doigt tout le monde, on va travailler ensemble et assumer ce leadership. Pas instrumentaliser les problèmes comme on l’a vu au niveau des tentes sur Notre-Dame en disant: "je ne peux rien faire", mais je passe à la télévision», a-t-il lancé, dans une pointe envers son adversaire Valérie Plante, la mairesse sortante.

