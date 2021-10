Couche-Tard parmi les meilleurs employeurs au monde, selon Forbes

Alimentation Couche-Tard vient d’être nommée dans le classement Forbes des meilleurs employeurs au monde, le World's Best Employers 2021.

Basée à Laval, Couche-Tard figure parmi les 25 entreprises canadiennes se retrouvant dans ce palmarès comprenant 750 entreprises à travers le monde, mais elle est la seule dans le segment des détaillants.

Couche-Tard arrive au 384e rang selon le classement, constitué par Forbes à partir de données de Statista. Quelque 150 000 employés provenant de 58 pays ont été interrogés à propos entre autres de leurs conditions de travail, de leur salaire et de la diversité.

«Nous sommes d'abord une entreprise axée sur les gens et notre objectif est de bâtir une équipe diversifiée et dynamique qui grandira avec nous alors que nous visons à devenir la destination préférée au monde pour l'achat de marchandise et la mobilité. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement profond de nos 124 000 membres d'équipe à faciliter la vie de nos clients [chaque] jour et de la force de notre culture unique», a indiqué vendredi Brian Hannasch, président et chef de la direction, dans un communiqué.

C’est la Banque TD qui est l’employeur canadien le mieux classé dans le palmarès de Forbes, l’institution financière torontoise pointant au 70e échelon. Le Mouvement Desjardins arrive en 93e place.

