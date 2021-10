COVID-19: les infections augmentent en Ontario et au Québec

Les deux provinces les plus peuplées au pays, l’Ontario et le Québec, ont enregistré une hausse de leurs nouveaux cas de COVID-19 vendredi.

L’Ontario a rapporté 496 nouvelles infections et deux décès. C’est plus que les 417 cas de la veille et les 306 cas de mercredi. La moyenne de nouveaux cas quotidiens sur sept jours s'établit maintenant à 465, ce qui est moindre que la moyenne de 573 cas de la semaine précédente.

Les hospitalisations en Ontario augmentent (265, +11), incluant aux soins intensifs (163, +5)

Au Québec, 676 infections ont été ajoutées aux statistiques vendredi, ainsi que six pertes de vie supplémentaires. Vingt-quatre heures plus tôt, 644 Québécois avaient appris qu’ils avaient contracté la maladie à coronavirus.

Quelque 301 personnes sont hospitalisées, en hausse de trois, après 26 entrées et 23 sorties. Aux soins intensifs, même hausse (79, +3), à la suite de neuf entrées et de six sorties.

La situation au Canada:

Ontario: 593 933 cas (9809 décès)

Québec: 418 508 cas (11 437 décès)

Alberta: 313 201 cas (2930 décès)

Colombie-Britannique: 195 766 cas (2042 décès)

Saskatchewan: 73 350 cas (769 décès)

Manitoba: 61 900 cas (1226 décès)

Nouvelle-Écosse: 7059 cas (98 décès)

Nouveau-Brunswick: 5582 cas (82 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1877 cas (13 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 1617 cas (9 décès)

Yukon: 831 cas (10 décès)

Nunavut: 671 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 309 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 674 617 cas (28 429 décès)

