La Fondation du CHU de Québec a souligné, le 28 septembre dernier, la générosité des grands partenaires de son événement En amour avec la vie. Lors d’une activité reconnaissance, les invités ont eu l’occasion unique de faire la visite du Centre intégré de cancérologie (CIC) du CHU de Québec-Université Laval, avant que celui-ci reçoive ses premiers patients. Afin de laisser une marque de l'engagement de ces grands partenaires qui ont choisi d'appuyer la Fondation dans la poursuite de sa mission, même en temps de pandémie, il importait de poser un geste symbolique. C’est ainsi qu’est née l’idée des Arbres de la vie, soit la plantation de cinq arbres, effectuée en leur honneur, sur les sites du Centre intégré de cancérologie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, du CHUL, de l’Hôpital Saint-François d’Assise, de l’Hôpital du Saint-Sacrement et de L’Hôtel-Dieu de Québec.

«L’arbre représente la vie! On le plante très jeune. On le voit grandir, traverser les saisons, affronter les intempéries, faire face à la maladie. On le plante parfois à certains moments charnières de notre vie. Comme l’arbre, la Fondation du CHU de Québec suit les gens à chaque étape importante de leur existence, de la naissance à la fin de vie. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi l’arbre comme symbole de générosité», explique Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec.

Cinq variétés d’arbres ont été sélectionnées pour leur robustesse, leur résistance dans le temps : le chêne à gros fruits, le chêne rouge, l’épinette blanche, le micocoulier occidental et l’orme d’Amérique. Au pied de chaque arbre sera apposé un pas japonais en pierre sur lequel sera inscrit le nom de chacun de ces grands partenaires, marquant leur contribution dans le temps, en cette période particulière qui restera gravée dans notre mémoire collective à jamais.

La Fondation du CHU de Québec tient à souligner l’engagement remarquable des partenaires majeurs de son événement En amour avec la vie: Québecor, Beneva, Desjardins, Dessercom, le Dr Pierre Hallé, Intact, RBC Banque Royale; et des partenaires associés : Bell, Conseillers en gestion et informatique CGI, Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CHU de Québec-Université Laval, iA Groupe financier, Levio Conseils, McKesson Canada, Société des alcools du Québec. Merci également au ministère de la Santé et des Services sociaux pour son apport.