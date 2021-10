Du jamais-vu en Formule 1

C’est un record de 23 courses qui attend le cirque de la Formule 1 l’an prochain, selon le calendrier provisoire qui a été ratifié vendredi par la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

Bon nombre de pays qui, en raison de la pandémie, avaient été forcés d’annuler leur course au cours des deux dernières années, dont le Canada, l’Australie, Singapour et le Japon, retrouvent leur place au sein de la programmation.

La halte montréalaise du Championnat du monde de la F1 est prévue le 19 juin au circuit Gilles-Villeneuve, soit une semaine seulement après la tenue du Grand Prix d’Azerbaïdjan organisé dans les rues de Bakou.

La Chine écope encore

En revanche, la Chine est exclue du parcours de la F1 en 2022, et ce, pour une troisième année consécutive. Cette étape sera remplacée par le GP d’Émilie-Romagne au circuit d’Imola qui, après un forfait de plusieurs années, semble maintenant bien en selle pour devenir une manche régulière du championnat.

Les mesures de quarantaine drastiques imposées en Chine, où la pandémie a commencé, ont donc forcé les autorités de la F1 à rayer cette destination pour une troisième année d’affilée. Mais ce n’est, semble-t-il, que « partie remise », lit-on dans le communiqué.

Autre absence notoire, celle de l’Allemagne, même si le constructeur Mercedes est le grand ambassadeur de la discipline-reine du sport automobile depuis des années.

Les faits saillants

Coup d’envoi à Bahreïn : si l’Australie revient, elle perd son statut de manche inaugurale comme c’était son habitude avant la pandémie. Avant de rouler à Melbourne, les F1 vont s’arrêter à Bahreïn (Sakhir) et en Arabie saoudite (Djeddah).

Deux programmes triples : le calendrier comportera deux séries de trois courses en trois semaines. D’abord au retour des vacances estivales, en Belgique (28 août), aux Pays-Bas (4 septembre) et en Italie (11 septembre), puis en Russie (25 septembre), à Singapour (2 octobre) et au Japon (9 octobre).

Doublé aux États-Unis : l’une des grandes nouveautés en 2022 est l’organisation d’un GP dans la banlieue de Miami, en Floride, sur un tracé temporaire aménagé à proximité du stade de football des Dolphins de Miami (NFL). Il faut remonter à 1984 (Detroit et Dallas) et en 1983 (Detroit et Long Beach) pour compter sur deux courses de F1 aux États-Unis au cours de la même année.

Trois jours seulement : finie la traditionnelle tournée des médias du jeudi dans le paddock. Pour donner un peu de répit aux équipes, les fins de semaine de course vont s’amorcer officiellement le vendredi. Est-ce aussi la fin de la populaire « Journée portes ouvertes » au circuit Gilles-

Villeneuve ? Ce serait dommage. C’est aussi la fin d’une époque à Monaco puisque les deux premières séances d’essais libres n’auront pas lieu le jeudi, mais bien le vendredi comme partout ailleurs.

Huit jours préparatoires : les essais hivernaux de la F1 seront maintenant étalés sur huit jours (et non trois comme cette année), soit cinq à Barcelone (21 au 25 février) et trois à Bahreïn (10 au 12 mars). Cette prolongation permettra aux équipes de peaufiner la préparation d’une saison où la nouvelle réglementation va complètement transformer l’apparence et surtout le comportement des monoplaces.

Courses sprint : les dirigeants de la F1 vont intensifier la présentation des courses sprints (en remplacement de la séance de qualifications du samedi) en 2022. Au moins sept Grands Prix (contre trois cette année) vont en organiser, mais il est trop tôt pour savoir quelles seront les escales concernées.