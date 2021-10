Entretien facile des meubles en cuir

Utilisez un savon à la glycérine ou un savon de Marseille. Déposez le savon dans un bol et couvrez le fond du bol d’eau chaude. Frottez le savon humidifié avec une éponge ou un linge blanc afin d’absorber une petite quantité d’eau savonneuse.

Nettoyez le cuir avec des mouvements circulaires et asséchez rapidement avec un chiffon doux sec.

Les taches plus sombres sur le repose-tête et sur les accoudoirs peuvent être saupoudrées de talc, de fécule de maïs ou de poudre pour bébé avant le nettoyage. Ces produits absorberont le fini gras laissé par l’huile corporelle. Laissez agir quelques heures avant de brosser le cuir et au besoin poursuivre le nettoyage avec une eau savonneuse.

Des taches tenaces à éliminer

Une boule de coton imprégnée de lait démaquillant tamponnée sur une tache pourrait la faire disparaître magiquement.

Les marques de thé et de café et d’encre disparaissent avec un chiffon imbibé de lait démaquillant additionné d’une goutte ou deux d’alcool à friction.

Si un vêtement a déteint sur le divan en cuir, atténuez les taches avec un linge doux et du lait démaquillant ou un blanc d’œuf battu en neige additionné du jus d’un demi-citron. Appliquez sur le cuir taché, asséchez et polissez ensuite avec une crème hydratante pour bien nourrir le cuir.

Trois erreurs à éviter

Trop mouiller le cuir lors du nettoyage ce qui pourrait l’endommager.

Frotter énergiquement les taches alors qu’il suffit de les tamponner délicatement.

Ne pas faire un essai sur une partie non visible du canapé afin de s’assurer que le produit ne cause pas une décoloration. Si la couleur du cuir déteint sur le chiffon, n’utilisez pas ce produit et optez pour un autre.

Deux solutions pour les odeurs tenaces