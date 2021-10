Football collégial: les Faucons passent le test du Notre-Dame

L’intensité était au rendez-vous pour une partie cruciale au classement entre les Faucons de Lévis et le Notre-Dame du CNDF au Séminaire Saint-François. C’est finalement les Faucons qui ont pris une sérieuse option sur la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires avec une victoire de 45-19 face au CNDF.

«Je n’ai même pas parlé des séries à mes joueurs cette semaine. Je souhaite seulement les voir progresser. Le travail des dernières semaines comment à rapporter. J’ai dit que nous serions dangereux dans la deuxième moitié de saison et c’est exactement ce qui se passe», mentionne l’entraîneur-chef victorieux Pierre-Alain Bouffard.

La première demie a donné lieu à du jeu serré entre les deux formations et les deux défensives se sont illustrées. Lévis a choisi principalement le jeu aérien pour faire avancer son offensive qui a marqué deux majeurs par l’entremise du quart-arrière Justin Quirion.

Pour le CNDF, c’est le jeu au sol qui était à l’honneur. L’attaque a cependant manqué d’opportunisme près de la zone des buts adverses. Fort heureusement, le botteur Émile Choquet a gardé les siens dans la rencontre en réussissant quatre placements. Le pointage à la demie était de 15-12 en faveur des Faucons.

Les choses s’animent à la reprise des hostilités. Le secondeur Marc-Antoine Lacroix de Lévis ramène une interception sur 34 verges pour le touché au début du troisième quart et les visiteurs n’ont plus jamais regardé derrière eux par la suite.

Spectacle Justin Quirion

Les Faucons se sont servis du quatrième quart pour mettre un point d’exclamation sur le match. La défensive a créé des revirements et chaque fois le pivot de dernière année Justin Quirion transformait ces cadeaux en majeur. Quirion a joué un fort match en terminant avec 250 verges par la voie aérienne avec 4 touchés en plus d’ajouter un majeur sur une course de 10 verges.

«Ça fait vraiment du bien. On joue pour le plaisir depuis trois semaines et ça paraît dans notre jeu. De mon côté, même si je ne jouais pas bien en début de saison, j’étais persuadé que j’étais en mesure de faire le travail. C’est ce qu’on a vu ce soir.»

Moments difficiles

L’entraîneur-chef Marc-André Dion ne cachait pas sa vive déception après la rencontre.

«On n’avait jamais perdu face à Lévis au Séminaire Saint-François et c’était notre dernier match ici puisque notre stade nous attend l’an prochain et on termine ça de cette façon. Je n’ai jamais manqué les séries éliminatoires depuis que je suis en poste et ça ne regarde vraiment pas bien actuellement. C’est vraiment une saison difficile. On va finir en travaillant fort, c’est tout ce que je peux dire.»

Le pilote a également donné beaucoup de crédit au club visiteur tout en mentionnant qu’il était impossible pour sa formation d’espérer gagner en commettant autant de revirements.

Format décidé

Le sport étudiant a également fait connaître le format des séries éliminatoires qui sera utilisé en division un. Les quatre formations de chaque section joueront dans un format croisé.

Ce qui veut donc dire que les deux premières formations des sections Nord-Est et Sud-Ouest joueront à domicile en recevant les positions trois et quatre de la section contraire à la sienne.

