Fous des animaux

Chats, chiens et espèces exotiques arrivent au Centre de foires les 16 et 17 octobre pour la Salon National des Animaux de Compagnie (SNAC). Chiens-plongeurs Aqua-Dogs, exposition féline en conformation avec plus de 90 chats sur place, tours de poneys, compétition nationale d’agilité organisée à l’intérieur, des centaines d’animaux en tout genre et des conseils pour s’occuper au mieux de nos compagnons préférés attendent les visiteurs.

Premier salon québécois à n’accepter que des chiens et chats enregistrés et seul événement à interdire la vente d’animaux sur place, le SNAC s’est toujours distingué par la qualité de ses exposants et de ses compétiteurs. Basé sur le respect de l’animal et la compréhension de son importance dans la vie des hommes et des femmes, le SNAC fait figure de proue en matière de droit des animaux, notamment par son partenariat avec l’organisme Anima-Québec et plusieurs refuges... Éleveurs de qualité, entreprises haut de gamme et novatrices, chaque année, tous les passionnés se donnent rendez-vous au SNAC! Aucun animal en provenance de l’extérieur n’est admis sur le site.

► Achetez votre billet au snac.ca