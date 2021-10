Horaires de faction des ambulanciers: toujours en attente pour une demande de projet-pilote

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts revient à la charge et réclame la fin des horaires de faction pour les paramédics en Haute-Gaspésie. Une demande de projet-pilote a été déposée cet été pour permettre une conversion des services, mais aussi pour que les ambulanciers puissent prêter main-forte au réseau de la santé.

Le dossier traine en longueur depuis quelques années en Haute-Gaspésie. Les élus souhaitent la transformation des horaires de faction en horaires à l'heure.

En 2018, il y avait eu des conversions ailleurs en Gaspésie, mais Sainte-Anne-des-Monts ne faisait pas partie du lot.

Une demande de projet-pilote a été déposée au ministère de la Santé et des Services sociaux au cours de l'été pour un changement d'horaire, mais en permettant aux paramédics de prêter main-forte au réseau de la santé.

Il s’agit d’un projet de paramédecine communautaire. Pour l'instant, la demande demeure sans réponse.

«Je comprends que le ministre de la Santé [...] est dans le dossier de la COVID, ça, je respecte ça. Mais, nous, c’est un dossier qui traine depuis 2018. Alors, il me semble que notre population mériterait d’avoir ce genre d’écoute là pour consolider le service. On ne parle pas d’investissements majeurs. Donc, j’aimerais sincèrement que le gouvernement du Québec, avec M. Dubé, qu’on puisse nous envoyer un signal clair dans les prochains jours et dans les prochaines semaines: "que peut-on faire nous pour faire la conversion des horaires de nos paramédics?"» a expliqué le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes.

Les horaires de faction impliquent que les ambulanciers doivent être disponibles jour et nuit pendant une période précise à leur domicile en attendant les appels.

