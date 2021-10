La 10e Criée d’automne

C’est demain soir que se tiendra, en formule virtuelle, la 10e Criée de la Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. François Dion (photo de gauche), de Levio, et Victor Pellegrino (photo de droite), de BM0, assument cette année la coprésidence d’honneur de l’événement qui peut aussi compter sur le haut patronage d’honneur du brigadier général Stéphane Boivin ; du patron de la Fondation, l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec ; et de Philippe Couillard, premier ministre du Québec, de 2014 à 2018. À surveiller aussi, l’Encan Desjardins « en ligne » offrira plusieurs dizaines de lots. La Criée amasse des fonds pour financier des projets, des programmes et des services pour répondre aux besoins cruciaux et spécifiques des familles de la communauté militaire qui dessert la région de Québec et tout l’Est-du-Québec. Pour faire un don ou encore participer à l’encan, rendez-vous à l’adresse suivante : fondationcrfmv.com.

Une première au Canada

Photo courtoisie

Airmedic vient de faire l’acquisition d’un tout nouvel appareil, le Pilatus PC-24, permettant de consolider sa présence dans le transport médical au Québec. L’achat du seul appareil commercial dans sa catégorie au Canada permettra à Airmedic d’offrir des services médicaux particuliers dans plusieurs régions du Canada et à l’international. Avec un tel appareil, il sera également possible pour l’entreprise d’élargir l’offre de service à travers le transport du personnel travaillant dans les mines ainsi que sur les chantiers éloignés et difficiles d’accès nécessitant un appareil pouvant atterrir sur de courtes pistes. Véritable pionnier du transport médical aérien, Airmedic, entreprise québécoise privée, offre un service d’assistance et de transport médical terrestre et aérien partout au Québec. Depuis 2012, Airmedic a effectué plus de 8000 missions. Sur la photo, Sophie Larochelle, cheffe de direction d’Airmedic.

Et de 5 pour Danielle

Photo courtoisie

Les membres du club de golf de Cap-Rouge la connaissent bien, de même que l’histoire derrière la famille. Le dimanche 10 octobre dernier, Danielle Fréchette a réussi son 5e trou d’un coup en carrière. L’exploit est survenu au trou numéro 3, cette normale 3 de 130 verges du club de golf de Cap-Rouge, alors que Danielle a utilisé son hybride 5 avec justesse. Elle était accompagnée de son fils, Nicolas Guy Turbide, médaillé d’argent à Tokyo 2020 en paranatation ; son conjoint Danny Turbide et Michel Paquet. Bravo Danielle !

En souvenir

Photo courtoisie

Le 15 octobre 1986, l’ex-premier ministre du Québec, René Lévesque, publie ses mémoires intitulés Attendez que je me rappelle... chez Québec-Amérique. Dès la parution du livre, 80 000 exemplaires sont vendus. En tout, près de 250 000 exemplaires trouveront preneurs, un remarquable succès d’édition pour le Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Horacio Arruda (photo), directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 61 ans... Charline Labonté, ex-gardienne de but, médaillée d’or olympique en 2006 à Turin, 39 ans... Jean-François Bastien, chanteur québécois (Star Académie 2003), 43 ans... Danielle Rainville, ex-commentatrice sportive à Québec, animatrice CHRC, TQS, RDI, 57 ans... Sarah Ferguson, duchesse d’York et ancienne altesse royale du Royaume-Uni, 61 ans... Chris de Burgh, auteur-compositeur-interprète et pianiste anglo-irlandais, 73 ans... Jean-René Ouellet, comédien et acteur québécois, 74 ans... Willie O’Ree, ex-As de Québec (1956-1959) et premier joueur de race noire dans la LNH en 1958 (Boston), 86 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 octobre 2006 : Lucie Richard (photo), 56 ans, directrice québécoise du SCFP-FTQ... 2018 : Paul Allen, 65 ans, milliardaire américain, cofondateur, en 1975 avec Bill Gates, du géant américain de l’informatique Microsoft... 2016 : Dennis Byrd, 50 ans, ancien joueur de football de la NFL (Jets de NY 1989-1992)... 2015 : Robert Marier, 88 ans, ex-chronométreur aux matchs des Nordiques de Québec au Colisée... 2015 : Ken Taylor, 81 ans, ancien diplomate canadien... 1985 : Frank Shoofey, 44 ans, réputé criminaliste montréalais... 1966 : Colette Bonheur, 39 ans, chanteuse québécoise... 1964 : Cole Porter, 72 ans, légendaire compositeur américain... 1917 : Mata Hari, 40 ans, danseuse et aventurière d’origine néerlandaise.