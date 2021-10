La cuisson sous vide faits des adeptes

La cuisson sous vide n’est plus l’apanage des grands restaurants ! Il est désormais facile pour Monsieur et Madame Tout-le-monde de s’adonner à ce type de cuisson, grâce à des équipements plus ou moins coûteux. Tour d’horizon.

Pour une pièce de viande ou un filet de poisson tendre, qui fond dans la bouche, rien de tel que la cuisson sous vide ! Le principe de la cuisine sous vide consiste à placer un aliment – viande, poisson, légumes ou encore fruits – dans un sac scellé sous vide, puis de le plonger dans de l’eau chauffée à une température constante.

Avec la cuisson sous vide, finis la pièce de porc, de poulet ou encore le filet de saumon trop secs ! Il n’y a aucune perte de liquide, ni de saveur ou de nutriments, puisque l’emballage est complètement scellé.

Accessoires

Photo courtoisie

Pour bien sceller l’emballage, il existe d’ailleurs des accessoires, comme la pompe sous vide de la compagnie Zwilling, qui permet d’aspirer l’air de l’emballage spécialement conçu à cet effet.

Le consommateur aura aussi besoin d’un thermoplongeur, qui permet de chauffer l’eau à la température désirée. Zwilling, mais également Anova, proposent des cuiseurs de précision sous vide de qualité, pour moins de 200 $. Il suffit de placer l’accessoire dans une grande marmite remplie d’eau, d’y placer l’aliment scellé dans l’emballage et le tour est joué !

Cuisinière de luxe

Pour ceux qui souhaitent une solution intégrée et qui ont un budget conséquent, sachez que la marque Signature Kitchen Suite propose une cuisinière haut de gamme offrant le mode de cuisson sous vide intégré. Une grande première dans l’industrie !

Ainsi, cette cuisinière professionnelle comprend, sur le dessus, un caisson rempli d’eau, qui peut être chauffée au degré près. Vous n’aurez qu’à y placer vos aliments scellés dans un emballage, de fermer le couvercle et la magie opérera !

Pour plus d’informations : anovaculinary.com, zwilling.com/ca/ et signaturekitchensuite.com/ca-fr