La fin de l’école publique?

Alors que la période d’inscription à l’école secondaire bat son plein, on apprenait que le nombre d’élèves qui fréquentent l’école publique a augmenté depuis 10 ans.

Public = privé

Certes, l’école publique est plus populaire, mais il y a une raison. Devant rivaliser avec le privé, les établissements scolaires publics se sont dotés de programmes spéciaux contingentés dans lesquels il est souvent difficile d’entrer. Ça vous rappelle la façon de faire du privé ? C’est ça l’idée.

Quand je regarde autour de moi, je m’inquiète de cette course à l’école parfaite et des sérieuses conséquences que c’est en train d’avoir. Cette espèce de guerre que se livrent le public et le privé a des effets pernicieux sur notre système. Et c’est sans compter l’état dans lequel sont plongés les parents et les enfants. Il n’est pas exagéré de dire que c’est rendu presque gênant d’avouer que son enfant fréquente le programme « ordinaire » de son école de quartier « ordinaire ».

École à 3 vitesses

Je ne veux pas blâmer les écoles publiques qui tentent tant bien que mal de se sortir la tête de l’eau et d’offrir des programmes ayant un fort potentiel de séduction. Ces programmes sont formidables et mes enfants y sont inscrits.

Mais le côté pernicieux de tout ça, c’est qu’en plus du clivage public/privé, on assiste désormais à un clivage public/public. Est-ce qu’on va assister au même phénomène que dans le monde de la santé ? Les meilleurs profs et les meilleurs d’élèves vont-ils fuir vers ces programmes d’élite ?

Dans ces programmes publics/privés, on sélectionne les enfants en fonction de leurs dossiers scolaires et de leurs aptitudes. Donc ce sont seulement les élèves les plus privilégiés qui y ont accès.

Et les autres ? Ben justement. Les autres sèchent. Et ça ne devrait pas être ainsi. L’école publique devrait être la même pour tous. Et cette valeur ajoutée, on devrait l’offrir à tous nos enfants, privilégiés ou non. C’est ça, l’école publique.