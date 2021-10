La laiterie Chalifoux vend sa marque Riviera à un groupe français

La Laiterie Chalifoux vend sa marque Maison Riviera au groupe français La Coopérative Alsace Lait, a annoncé l’entreprise vendredi matin par communiqué.

« Pour la famille Chalifoux, il était naturel de miser sur l’expertise de Frédéric Madon et de la Coopérative Alsace Lait afin de conférer à Maison Riviera un nouvel élan d’innovation et de propulser sa croissance», a souligné Alain Chalifoux, président de la Laiterie.

Désormais, la Coopérative Alsace Lait misera sur l’équipe en place et sur les infrastructures existantes pour ses projets.

Emplois maintenus

Les emplois seront maintenus et les opérations se poursuivront comme avant aux installations de Sorel-Tracy et au siège social de Varennes.

« Impliqué depuis 2015, cette opportunité me permettra d’intensifier mon engagement auprès des employés et de l’organisation. Maison Riviera est une marque florissante qui détient tout le potentiel de poursuivre son développement. Et je compte m’y consacrer à 100 %», conclut Frédéric Madon, directeur général de Maison Riviera.

-D’autres détails suivront.

