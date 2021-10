Le Salon du Camion lourd de Québec

La Corporation Mobilis présentera la deuxième édition de la nouvelle mouture du Salon du Camion lourd de Québec, les 22 et 23 octobre prochains au Centre de foires. Les concessionnaires de camions lourds et différents exposants du monde du camionnage se réuniront sous un même toit pour présenter les dernières nouveautés de leur industrie.

L’événement occupera plus de 65 000 pi2 et accueillera les six concessionnaires de camions lourds de la région membres de la Corporation Mobilis ainsi que cent exposants de l’industrie du camionnage.

«Il s’agit d’une occasion unique de faire rayonner l’industrie du camion lourd et d’une belle opportunité pour nos membres et les exposants d’échanger sur les différents enjeux de leur industrie», souligne Charles Drouin, chef de la direction de la Corporation Mobilis. À l’instar de plusieurs secteurs économiques, l’industrie du camionnage rencontre de grands défis de recrutement de main d’œuvre. Le Salon sera donc l’endroit tout indiqué pour échanger et discuter sur ces différents enjeux. La Corporation Mobilis sera également présente sur place dans la vaste zone de recrutement afin de recueillir les curriculums vitae des personnes désirant travailler dans l’industrie.

► L’admission au Salon est tout à fait gratuite, mais les gens intéressés doivent obligatoirement s’inscrire en ligne au www.sclq.ca. Le passeport vaccinal ne sera pas nécessaire pour visiter le salon, mais il sera requis pour assister aux conférences et fréquenter les aires de restauration.